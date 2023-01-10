В Севастополе спасатели предотвратили взрыв баллонов при пожаре в частном доме

Сегодня, 10 января, в Севастополе произошел пожар в частном жилом доме на улице Кирпичной Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня, 10 января, в Севастополе произошел пожар в частном жилом доме на улице Кирпичной. Как сообщает пресс-служба городского главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 12:40.

– По прибытии подразделения установили: происходит пламенное горение одноэтажного частного жилого дома, хозяин на месте, людей внутри нет, – говорится в сообщении.

Огонь распространился на площади в 40 квадратных метров. В 14:34 пожар был полностью ликвидирован.

Отмечается, что в горящем доме находились два газовых баллона. Спасатели успели их вытащить, не допустив взрыва.

Обошлось без погибших и пострадавших. Причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить специалистам.

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