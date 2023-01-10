Севастополец ограбил цветочный магазин на 11 тысяч рублей, угрожая продавцу пилой

Грабитель выдал пилу за пистолет, чем очень напугал продавца. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

В Севастополе задержали 35-летнего мужчину, который решился на странное ограбление. Как сообщили в пресс-службе полиции города-героя, вооружившись пилой, севастополец ворвался в цветочный магазин и, угрожая продавцу, потребовал отдать ему деньги из кассы.

- Налетчик продемонстрировал торчащую из-за пояса рукоять ручной пилы, внешне схожую с рукояткой пистолета. Испугавшись за свою жизнь, продавец отдала злоумышленнику выручку, - говорится в сообщении.

«Улов» был небольшим - около 11 тысяч рублей. Примечательно, что почти сразу все эти деньги мужчина потратил на продукты.

Нашли грабителя быстро. У него дома обнаружили и вещи, в которых он совершил «разбой», и ту самую пилу. Теперь севастопольцу грозит до 10 лет лишения свободы. На него завели «уголовку» по второй части 162 статьи УК РФ (разбой).