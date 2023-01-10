Речка Мелек-Чесме покрылась слоем льда. Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи замерзла речка Мелек-Чесме, протекающая в центре города. Река покрылась слоем льда в результате морозов, которые держатся в Керчи уже несколько дней.

Мелек-Чесме заметно обмелела в последнее время. Этому предшествовала очистка реки от ила, мусора, камыша и кустарника, после чего она стала активно пропускать воду в пролив.

В последнее время речка заметно обмелела Фото: Юлия МАРКИНА

Летом 2021 года Мелек-Чесме вышла из берегов в результате обильных дождей. Затопленным оказался центр города. Из-за мусора и зарослей река оказалась неспособной пропустить большой объем воды, а финансирование на ее очистку не выделялось. Только после ЧП ей уделили должное внимание.

В старину Мелек-Чесме была полноводной и судоходной, пропуская галеры в древний город. В современной Керчи она протекает рядом с Центральным рынком и городской больницей. При этом бетонное русло реки давно потрескалось и требует ремонта.

Летом 2021 года в результате сильных дождей Мелек-Чесме вышла из берегов и затопила центр города Фото: Юлия МАРКИНА

Напомним, по данным крымского Гидрометцентра, уже завтра морозы в Керчи отступят и температура воздуха поднимется до 0+1 градуса. При этом усилится ветер, его порывы будут достигать 25 м/с.

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