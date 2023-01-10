Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за стройки в исторической части Ливадии

Ход расследования будет находится на контроле у центрального аппарата СК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о незаконном строительстве семиэтажного здания в исторической части поселка Ливадия (входит в состав Большой Ялты). Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

– Жительница Республики Крым оставила комментарий в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» с просьбой обратить внимание на незаконные действия собственницы земельного участка в историческом ареале Ливадия в городе Ялте. Несмотря на то, что на этой территории разрешено строительство малоэтажных зданий, женщина, не согласовав проект в уполномоченных структурах, организовала возведение семиэтажного здания так называемой «Виллы Магарач», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе стройки были вырублены зеленые насаждения, в том числе реликтовые деревья. Кроме того, была нарушена целостность муниципальной дороги. Однако обращения в местные органы власти результата не возымели.

И.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Василию Цаплину поручено возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить доклад о ходе расследования - его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения находится на контроле Центрального аппарата СК РФ.

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