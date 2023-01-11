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НовостиОбщество11 января 2023 7:21

Сбежавшая из дома 15-летняя школьница месяц пряталась дома у своего знакомого

Полицейским по телефону удалось убедить ее вернуться домой
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

В Севастополе нашли неоднократно сбегавшую 15-летнюю девушку, которая в очередной раз самовольно ушла из дома в начале декабря прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Ранее сообщалось, что 9 декабря 2022 года несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении, в связи с чем была объявлена в розыск, - говорится в сообщении.

После проверки полицейским удалось установить местонахождение подростка, связаться с ним и в режиме телефонной связи убедить вернуться домой. Как оказалось, все это время беглянка находилась у своего знакомого. В настоящее время проводится проверка.

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