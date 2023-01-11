Минздрав опубликовал список лекарств, доступных в госаптеках сети «Крым-Фармация»

В Минздраве сообщили о наличии антибиотиков и противовирусных препаратов в госаптеках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения Крыма опубликовало список лекарств, доступных в сети ГУП РК «Крым-Фармация». Он доступен на сайте ведомства в разделе «Информация для населения». Среди препаратов как взрослые, так и детские лекарственные средства разных форм выпуска.

- В аптечной сети имеются в наличии антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты широкого спектра действий и разных форм выпуска,- отметили в Минздраве.

Напомним, накануне глава крымского Минздрава Константин Скорупский отметил ажиотажный спрос на лекарства в Крыму в связи с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это касается в первую очередь антибиотиков, противовирусных и жаропонижающих средств. На их отсутствие крымчане стали жаловаться в социальных сетях.

Глава ведомства при этом заверил, что поставщики обещали сократить сроки поставок и увеличить их объемы.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев в свою очередь заявил, что ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть стабильная, а объемы поставок и ввода препаратов в оборот по отдельным позициям даже превосходят среднегодовые.

Отсутствие же отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса, по словам Глаголева, «носит кратковременный характер». Медик также напомнил о существовании аналогов у большинства препаратов.

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