Минздрав сообщил о смерти одного из ведущих онкологов Крыма

Василий Таран скончался после продолжительной болезни в возрасте 72 лет. Фото: Минздрав РК

Министерство здравоохранения РК сообщило о смерти одного из ведущих онкологов Крыма. На 73-м году жизни скончался Василий Таран, более сорока лет проработавший в Керченском филиале Крымского онкологического клинического диспансера им. В. М. Ефетова.

- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни после продолжительной болезни врача-онколога Тарана Василия Ильича,- сообщили в Минздраве.

Василий Таран пришел работать в керченский онкодиспансер в 1976 году, вскоре возглавил хирургическое отделение. До конца 2019 года занимал должность заведующего отделением химиотерапии.

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