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НовостиОбщество11 января 2023 11:43

Знаменитый енот из Херсона получил российский паспорт в Крыму

Ему сделали прививку от бешенства
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Прививку сделали крымские ветеринары. Фото: HersonEnot

Прививку сделали крымские ветеринары. Фото: HersonEnot

Знаменитый енот из Херсона по кличке Херсончик получил официальные паспорта, сообщается в телеграм-канале питомца.

Для этого строптивому пушистику крымские ветеринары сделали первую прививку от бешенства, а позже выдали два паспорта – российский и международный. Второй ему может понадобиться в случае, если Херсончик захочет отправиться к своему другу на Самуи.

- Это, пожалуй, одно из самых важных событий в моей жизни! Было совсем не больно, но зато я теперь полноправный Енот с документами, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее их херсонского зоопарка вместе с другими животными эвакуировали енотов. Все отправились в белогорский парк львов «Тайган», но один из них решил остаться на передовой с десантниками.