Глава Крыма осмотрел боевое оснащение и вручил награды участникам СВО

Сергей Аксенов принял участие в церемонии награждения военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции. Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов 11 января посетил одно из крымских подразделений и осмотрел боевое оснащение. Об этом руководитель республики сообщил в своем Tg-канале.

Одно из крымских подразделений Сергей Аксенов посетил 11 января. Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

- Личный состав подразделения отобран профессионалами и обучен опытными инструкторами, которым особая благодарность за эффективную работу, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Глава Крыма также вручил бойцам, участвовавшим в СВО, награды «За отвагу».

Бойцы получили заслуженные награды. Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

В ближайшее время военнослужащие отправятся в зону проведения спецоперации. Как подчеркнул Сергей Аксенов, многие из них уже имеют боевой опыт.

Все возникающие у военнослужащих вопросы по выплатам и обмундированию будут решаться оперативно. Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Сергей Аксенов добавил, что в случае возникновения у военнослужащих проблем с обеспечением и выплатами, эти вопросы будут решаться оперативно, а без поддержки никто не останется.