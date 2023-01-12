Погода на 12 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

На Крымском полуострове сухая погода. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 января на Крымском полуострове относительно спокойный и комфортный день.

- Из-за области повышенного атмосферного давления ожидается сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +11…+13°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +8…+11°, северо-восточный ветер 9-11 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +5…+7°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Керчи 0…+1°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +4…+7°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +4…+6°, восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +2…+3°, восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Армянске +1…+2°, восточный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +6…+11°.

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