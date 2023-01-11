В Симферополе 12 января отключат свет на 21 улице и 2 переулках

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 января часть Симферополя останется без света. Электричество отключат на 21 улице и 2 переулках. После новогодних праздников в регионе начали приводить в порядок электросети, поэтому и возникла нужда в обесточивании отдельных районов столицы Крыма.

В «Крымэнерго» объяснили, что перебои произойдут с 8.00 до 17.00.

Где в Симферополе не будет электричества:

- улицы Харьковская, 2-44 , 1-41 ; Леси Украинки, 2-8 , 29/30; Мраморная, 4-10 , 18-30 , 7-11 , 3/6; Шахтеров, 1-13; 51-й Армии, 102-128 , 89-105 ; Бетховена, 88; Суходольная, 38-58 , 5А, 169/105; Фурманова, 36-44 , 39-47 ; Чапаева, 12-24 , 9-29 ; Щорса, 5/89; Севастопольская, 76-152 ; Дмитрия Ульянова, 6, 10, 1А; Панфиловцев, 1-36; Кечкеметская, 134-168 , 109А-115 ; Сельвинского, 96-100 ; Трудовая, 9; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42, 42А; Баррикадная, 1, 2; Залесская, 2А, 1-15 ; Шевченко, 2-36 , 1-23;

- переулки Харьковский, 1-7; Гранитный, 33.

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