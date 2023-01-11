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НовостиПроисшествия11 января 2023 12:42

Житель Алушты, зарезавший собутыльника из-за телефона, получил восемь лет колонии

Приговор пока не вступил в законную силу
Дмитрий Коренев
В Алуште суд приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, который зарезал знакомого в пьяной ссоре

В Алуште суд приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, который зарезал знакомого в пьяной ссоре

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Алуште суд приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, который зарезал знакомого в пьяной ссоре. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, инцидент произошел в сентябре 2021 года.

– Компания из нескольких человек, включая подсудимого и пострадавшего, распивала алкогольные напитки. В дальнейшем злоумышленник обнаружил пропажу мобильного телефона, спровоцировав конфликт между находящимися там мужчинами, – говорится в сообщении.

В ходе ссоры подсудимый вогнал потерпевшему нож в область грудной клетки. От полученного ранения последний скончался на месте.

Алуштинский городской суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ – «Убийство». Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

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