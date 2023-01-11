В Бахчисарае построят набережную на реке Чурук-Су

Земельные участки, расположенные недалеко от реки Чуру-Су, не будут попадать в зону будущего благоустройства набережной Фото: Ирина ГЕРЦ

На реке Чурук-Су в старой части Бахчисарая построят набережную. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов в эфире «Радио Крым».

Проект «Малые города», в рамках которого и будет проведено благоустройство, уже прорабатывается. Как отметил Дмитрий Скобликов, на данный момент идут изыскательские работы, чтобы в зону благоустройства не попадали земельные участки.

- Инвесторы, которые готовы сделать проект, уже в прошлом году работу начали, будут участвовать в конкурсе на грант, - подчеркнул мэр.

Напомним, обсуждения по проекту реконструкции набережной реки Чурук-Су прошли в администрации Бахчисарая в середине декабря 2022 года. Планируется также установка беседок, благоустройство родника в зоне исторической аллеи, а все функциональные площадки – скверы, кафе и зоны активности будут действовать на ежедневной основе.

Благоустроена будет площадь свыше полутора километров.