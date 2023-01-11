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НовостиОбщество11 января 2023 13:02

Жители Керчи жалуются на нехватку узкопрофильных врачей в местных больницах

Министру здравоохранения республики поручено привлечь в медучреждения города необходимых специалистов
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

Жители Керчи жалуются на нехватку узкопрофильных врачей в местных медучреждениях, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк после общения с горожанами.

- Выяснил у жителей города проблемные вопросы по медицине. По словам жителей, в некоторых медицинских учреждениях не хватает хирурга, окулиста, отоларинголога, эндокринолога, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, министру здравоохранения Республики Крым было дано поручение по привлечению в медучреждения города необходимых специалистов.

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