Пьяный крымчанин хотел угнать автомобиль, но не смог его завести

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – «Угон», мужчине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полным провалом завершилась попытка пьяного жителя Керчи доехать до дома на угнанном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, «ВАЗ-2102»

Как пояснили в ведомстве, в полицию обратился владелец «ВАЗ-2102» и сообщил, что его автомобиль пытались угнать. Со слов потерпевшего, в вечернее он припарковал машину у своего дома, заперев все двери, кроме водительской, поскольку в ней сломался замок.

– Находясь дома, этим же вечером мужчина услышал, как заводится его автомобиль. Он выбежал на балкон, который выходит на парковочную зону, и увидел, что в нем кто-то находится. Мужчина стал кричать с балкона. Услышав крики, злоумышленник покинул автомобиль и поспешно скрылся. А потерпевший позвонил в полицию, – сообщили в МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый – им оказался 42-летний местный житель. Он не стал отпираться и рассказал, что, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, увидел припаркованный «ВАЗ» с приоткрытой водительской дверью. Мужчина без труда проник в салон и решил продолжить свой путь домой на машине.

– При попытке завести автомобиль, транспортное средство скатилось назад и, проработав меньше минуты, заглохло. Злоумышленник предпринял попытки завести автомобиль снова, однако ничего не выходило. Затем, услышав крик, он решил скрыться, – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – «Угон», мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Пока горе-угонщика отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50