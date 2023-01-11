В Крыму рассказали, как участнику СВО получить земельный участок, если он еще не вернулся

Родственники участников СВО имеют возможность подать документы на получение бесплатного земельного участка Фото: Александр КОЦ

Замредседателя Совмина Республики Крым Анна Анюхина рассказала, как участники СВО могут получить участок, если они еще не вернулись из зоны боевых действий.

- Пакет документов необходимо предоставить в орган местного самоуправления в соответствии с местом прописки участника СВО, имеющего право на предоставление земельного участка, - рассказала Анна Анюхина.

Само заявление и все необходимы документы можно падать одним из способов:

- лично обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления (в этом случае необходимо иметь при себе копии прилагаемых к заявлению документов одновременно с их подлинниками или их копиями, заверенными у нотариуса);

- направить с уведомление о вручении по почте; Также пакет документов могут представить доверенные лица. Для этого участнику СВО необходимо оформить заверенную доверенность на представление его интересов.

- Важно, что в соответствии со статьей 185.1 Гражданского кодекса РФ данная доверенность может быть заверена командиром (начальником) воинской части или соединения или начальником (его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом) госпиталя или иного военно-лечебного учреждения, - в случае если заявитель находится на лечении в госпитале или другом военно-лечебном учреждении. В таком случае пакет документов на получение земельного участка может быть подан, к примеру, родителями или супругами участника СВО, - пояснила вице-премьер.

В заявлении нужно указать данные об участнике СВО (ФИО, адрес регистрации и фактического проживания, телефон для обратной связи, паспортные данные), а также сведения о членах его семьи - супруг (супруга), дети, родители (степень родства, ФИО, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность).

К заявлению прилагаются:

- копия паспорта заявителя (всех его страниц); копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если заявление подано представителем заявителя (доверенность);

- копия удостоверения ветерана боевых действий единого образца, установленного постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2003 года № 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий» (при наличии);

- подлинник справки или иного документа, выданного командованием воинских частей по месту прохождения службы, подтверждающего, что заявитель направлялся для обеспечения выполнения задач или принимал участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции;

- копия решения, в соответствии с которым возможно завершение оформления права на земельный участок, (если заявитель желает получить участок, право на который не оформлено в порядке завершения оформления прав).

С формой заявления можно ознакомиться здесь. Получить дополнительную информацию можно, обратившись по телефону Минимущества: +7 (3652) 601-391.

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