Следком начал проверку после жалобы инвалида из крымского села на отсутствие пандуса

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

В Нижнегорском районе силовики проводят проверку после жалобы инвалида на отсутствие пандуса в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- В ходе мониторинга социальной сети «‎ВКонтакте» выявлено видеообращение, в котором житель села Желябовка, инвалид I группы жалуется на отсутствие пандуса в многоэтажном доме, в котором он проживет, - говорится в сообщении.

Мужчина ранее не раз обращался в администрацию, однако проблема до сих пор не решена. По месту жительства выехали правоохранители. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры к восстановлению нарушенных прав гражданина.

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