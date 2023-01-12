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НовостиПроисшествия12 января 2023 6:56

Керчанку, едва не зарезавшую сожителя за оскорбления, осудили на два года колонии

Женщина пояснила, что не хотела его убивать, а лишь хотела, чтобы он ушел
Екатерина НАЗАРОВА
Жительница Керчи за оскорбления нанесла сожителю ножевые ранения

Жительница Керчи за оскорбления нанесла сожителю ножевые ранения

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Суд в Керчи вынес приговор 38-летней местной жительнице, которая, обидевшись на оскорбления, едва не зарезала своего сожителя.

Как сообщили в пресс-службе Керченского городского суда, инцидент произошел в сентябре 2022 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина схватила и нож и пять раз ударила им сожителя в грудь и живот.

- Подсудимая в суде пояснила, что нанесла ножевые ранения сожителю из обиды за высказанные им в её адрес оскорбления. Убивать сожителя она не хотела, хотела, чтобы он испугался и ушел, - говорится в сообщении.

Керчанка получили два года лишения свободы с таким же испытательным сроком.

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