В Крыму классифицировано 13 пятизвездочных отелей и гостиниц

Фото: mtur.rk.gov.ru

В Крыму по состоянию на январь 2023 года классифицировано 1083 объекта размещения, в том числе 13 объектов категории «5 звезд». Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов республики.

Еще 64 объекта имеют категорию «4 звезды», «3 звезды» - 244 объекта, «2 звезды» - 167 объектов, «1 звезда» - 29 объектов. Категория «без звезд» присвоена 566 объектам.

- Отельеры, равно как и организации, оказывающие услуги по проведению классификации, должны понимать уровень своей ответственности перед гостями и отвечать их ожиданиям в соответствии с уровнем полученной категории «звездности». Это является залогом комфортного и безопасного отдыха, - цитирует пресс-служба ведомства министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

Отмечается, что отели республики стали лучшими по версии Национальной гостиничной премии.

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