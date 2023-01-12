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НовостиЗдоровье12 января 2023 8:36

В Республике Крым 12 января выявили 21 новый случай COVID-19

В Севастополе - 22
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 21 новый случай заболевания COVID-19, с начала пандемии - 210 915. Такие данные приводит Минздрав РК.

За последние 24 часа с инфекцией были госпитализированы 3 человек, 62 704 - за все время. Выздоровели за сутки от ковида 8 человек, 203 668 - с начала пандемии.

Кроме того, за последние сутки от коронавируса в республике умер один человек, за все время - 5 414.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе за минувшие сутки выявили 22 новых случая заболевания, с начала пандемии - 97 435. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 4 человека. На данный момент в больницах находятся 42 пациента, из них 36 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в Севастополе от коронавируса умер 1 человек в возрасте 79 лет.

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