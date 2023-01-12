Ялта первой в Крыму обновляет учебники по новым образовательным стандартам

Фото: Янина Павленко/Tg

Ялта первой в Крыму обновляет учебники по новым Федеральным государственным образовательным стандартам, принятым в октябре 2022 года. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- Благодарю за содействие в этом вопросе регионального представителя издательства «Просвещение» Ирину Щеглову, - написала чиновница в своем Tg-канале.

По ее словам, до конца текущей недели 16 625 новых учебников стоимостью более 11 миллионов рублей для учеников 1 и 5 классов отправятся во все 25 школ города. Далее приступят к обновлению учебников для учеников 2 и 6 классов. Павленко также напомнила, что 3 и 7-11 классы уже получили учебники в прошлом году.

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