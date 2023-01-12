Глава Крыма пообещал к 1 апреля уволить глав администраций, не наладивших работу в муниципалитетах

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отменил отпуска глав администраций муниципалитетов до наведения в них образцового порядка.

Он напомнил, что в конце минувшего 2022 года рекомендовал чиновникам заняться в период зимних каникул разрешением вопросов жителей полуострова, однако совет был проигнорирован, а свои обязанности по уборке, покосу и озеленению территорий никто не выполнял.

- Поэтому никаких отпусков не будет, пока руководители не сделают свой муниципалитет образцово-показательным, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, всем вице-премьерам дано поручение посетить подконтрольные им территории и дать оценку проводимой там работе.

Он добавил, что все контракты на технологические работы должны быть заключены до 1 марта.

- 1 февраля и 1 марта подведем промежуточные итоги, а 1 апреля новое место работы будут искать все, кто не добьется нужных результатов. Все, кого это не устраивает, вольны написать заявление уже сегодня, - заключил Аксенов.

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