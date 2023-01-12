Глава Крыма поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

12 января, в День работника прокуратуры глава Крыма Сергей Аксенов вручил сотрудникам регионального надзорного ведомства заслуженные награды.

– Сегодня в связи с профессиональным праздником отметил заслуженными наградами сотрудников прокуратуры. Перед прокуратурой поставлена задача сформировать законодательную базу для урегулирования вопросов, возникающих в условиях спецоперации. Сегодня все силы должны быть направлены на защиту чести и достоинства граждан, нашей страны и Вооруженных Сил России, а также на контроль за исполнением решений, принимаемых Президентом. Правительство Крыма готово оказывать содействие по всем без исключения направлениям работы ведомства, – написал глава РК в своем телеграм-канале. – Тем более на крымские правоохранительные органы и прокуратуру возложена дополнительная задача – помочь в организации работы в новых субъектах.

Аксенов выразил уверенность, что прокуратура продолжит успешно выполнять поставленные президентом задачи. Он поблагодарил сотрудников ведомства за их труд и высокий профессионализм и пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству.

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