Одиннадцатого муниципалитета в Севастополе не будет

На отдельный муниципалитет недостаточно финансирования Фото: Ирина ГЕРЦ

Отдельного муниципалитета для Северной стороны Севастополя пока не будет. Об этом, подводя итоги работы за год, сообщил депутат Заксобрания города-героя Вячеслав Камзолов.

- На сегодняшний день этот закон пока снят с рассмотрения, по моей информации. Не знаю, в ближайшее время он будет рассмотрен или нет, потому что для этого нужно финансирование, - отметил парламентарий.

Стоит отметить, что что феврале 2021 года депутаты совета Нахимовского муниципального округа проголосовали за создание одиннадцатого муниципалитета. На тот момент были анонсированы выборы в новое муниципальное образование. Предполагалось, что новый МО объединит районы площади Захарова, Радиогорки, Любимовки, Бартеньевки, Голландии и Мекензиевых гор.

Но на сегодняшний день этот вопрос отложен в долгий ящик.