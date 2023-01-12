Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 10:53

Одиннадцатого муниципалитета в Севастополе не будет

В Севастополе откладывается создание одиннадцатого муниципалитета
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
На отдельный муниципалитет недостаточно финансирования

На отдельный муниципалитет недостаточно финансирования

Фото: Ирина ГЕРЦ

Отдельного муниципалитета для Северной стороны Севастополя пока не будет. Об этом, подводя итоги работы за год, сообщил депутат Заксобрания города-героя Вячеслав Камзолов.

- На сегодняшний день этот закон пока снят с рассмотрения, по моей информации. Не знаю, в ближайшее время он будет рассмотрен или нет, потому что для этого нужно финансирование, - отметил парламентарий.

Стоит отметить, что что феврале 2021 года депутаты совета Нахимовского муниципального округа проголосовали за создание одиннадцатого муниципалитета. На тот момент были анонсированы выборы в новое муниципальное образование. Предполагалось, что новый МО объединит районы площади Захарова, Радиогорки, Любимовки, Бартеньевки, Голландии и Мекензиевых гор.

Но на сегодняшний день этот вопрос отложен в долгий ящик.