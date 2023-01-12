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НовостиПроисшествия12 января 2023 11:08

СК поставил на контроль уголовное дело о незаконной застройке земель в Сакском районе Крыма

В результате действий должностных лиц земельные участки, переданные в аренду для индивидуального жилищного строительства, оказались в собственности граждан
Екатерина НАЗАРОВА
Терентьевым поставлено на личный контроль уголовное дело, возбужденное по обращению общественности, о незаконной застройке земель в Сакском районе

Терентьевым поставлено на личный контроль уголовное дело, возбужденное по обращению общественности, о незаконной застройке земель в Сакском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По факту незаконной застройки земель в Сакском районе Крыма возбуждено уголовное дело. Чиновники администрации Уютненского сельского поселения признаны виновными в превышении должностных полномочий.

- Должностные лица указанного поселения в период с 2016 по 2019 годы утвердили схему расположения земельных участков на кадастровом плане территории и предоставили ее в аренду для индивидуального жилищного строительства, - говорится в сообщении пресс-службы крымского Следкома.

После этого земля безосновательно была передана в пользование в собственность граждан, и выбыла из госсобственности. Как итог, муниципальному образованию был причинен ущерб.

Также сообщается, что в в 2019 году сотрудники Минстроительства РК в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения градостроительного законодательства на территории Сакского района, повлекшие необоснованное сокращение земель сельхозназначения.

Руководитель крымского Следкома Владимир Терентьев взял на контроль дело по незаконной приватизации земли.

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