В Симферополе задержали мужчину, обворовавшего собутыльника на 15 тысяч рублей

Злоумышленником оказался ранее судимый, не имеющий постоянного места жительства 30-летний мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе задержали ранее судимого жителя района, обворовавшего нового знакомого на 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Потерпевший познакомился с задержанным что в районе ж/д вокзала. В какой-то момент у мужчин закончился алкоголь и они пошли пополнить запасы в магазин.

- Проходя через подземный переход новый знакомый нанес мужчине удар в область головы, от чего пострадавший потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил пропажу ювелирных изделий и барсетки с личными вещами. Сумма причиненного ущерба составила 15 тысяч рублей, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

Личность подозреваемого быстро установили. Им оказался ранее судимый, не имеющий постоянного места жительства 30-летний мужчина. В полиции он объяснил свой поступок тем, что нуждался в деньгах. У случайной жертвы он похитил все, оставил себе крестик и иконку, а остальное выбросил. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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