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НовостиОбщество12 января 2023 12:45

В Ялте с 16 января перекроют участок дороги на улице Победы

Ограничения будут действовать до 19 января
Екатерина НАЗАРОВА
На участке дороги на улицы Победы через несколько дней будет перекрыто движение

На участке дороги на улицы Победы через несколько дней будет перекрыто движение

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ялте с 16 по 19 января для автомобилей перекроют участок дороги от дома №20 на улице Куйбышева до дома №24 на улице Победы. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Это связано с аварийным ремонтом на канализационном коллекторе. Работы будут проводить специалисты «Водоканала - ЮБК» с 08.30 до 19.30, - говорится в сообщении.

Полностью восстановить дорожное покрытие планируется до 15 февраля. Местных жителей просят учитывать данный факт при планировании маршрута.

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