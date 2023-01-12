В Ялте с 16 января перекроют участок дороги на улице Победы

На участке дороги на улицы Победы через несколько дней будет перекрыто движение
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ялте с 16 по 19 января для автомобилей перекроют участок дороги от дома №20 на улице Куйбышева до дома №24 на улице Победы. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
- Это связано с аварийным ремонтом на канализационном коллекторе. Работы будут проводить специалисты «Водоканала - ЮБК» с 08.30 до 19.30, - говорится в сообщении.
Полностью восстановить дорожное покрытие планируется до 15 февраля. Местных жителей просят учитывать данный факт при планировании маршрута.
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