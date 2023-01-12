В Симферополе 13 января отключат свет на 23 улицах

Свет исчезнет на время. Фото: архив КП

13 января отдельные районы Симферополя останутся на несколько часов без света: электричество частично отключат на 23 улицах и 1 переулке.

- Перебои в электроснабжении запланированы с 8.00 до 17.00, - сообщили в ГУП РК «Крымэнерго», отметив, что это вынужденная мера, потому что проводится ремонт электросетей самого крупного города республики.

Где в Симферополе не будет электричества:

- улицы Гагарина, 26, 32-36 , 40, 42; Аллейная, 30/21; Железнодорожная, 3; 51-й Армии, 102-128 , 89-105 ; Бетховена, 88; Суходольная, 38-58 , 5А, 169/105; Фурманова, 36-44 , 39-47 ; Чапаева, 12-24 , 9-29 ; Щорса, 5/89; Кечкеметская, 134-168 , 109А-115 ; Панфиловцев, 1-36; Сельвинского, 96-100; Трудовая, 9; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42, 42А; Баррикадная, 1, 2; Залесская, 2А, 1-15 ; Шевченко, 2-36 , 1-23 ; Севастопольская, 118-152 , Набережная, 40-46 ; Дыбенко, 8-68 , 1-29 ; Набережная/ Дыбенко;

- переулок Гранитный, 33.

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