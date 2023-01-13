Погода на 13 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

Температуры воды в Черном море +6…+11°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 января на Крымском полуострове тишь да гладь - опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +9…+11°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло +9…+11°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +9…+12°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +5…+8°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.
В Керчи 0…+2°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +4…+6°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +4…+7°, восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +1…+3°, восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Армянске +2…+3°, восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +6…+11°.
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