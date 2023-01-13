Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 22:03

Погода на 13 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 13 января 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Температуры воды в Черном море +6…+11°.

Температуры воды в Черном море +6…+11°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 января на Крымском полуострове тишь да гладь - опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +9…+11°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло +9…+11°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +9…+12°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +5…+8°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.

В Керчи 0…+2°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +4…+6°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +4…+7°, восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +1…+3°, восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Армянске +2…+3°, восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +6…+11°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50