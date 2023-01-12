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НовостиОбщество12 января 2023 13:50

В Симферопольском худмузее открылась выставка графики к 410-летию династии Романовых.

В экспозиции планируется представить более 40 редких графических листов из фондов музея
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: "Крымская газета"

Фото: "Крымская газета"

К 410-летию династии Романовых в крымской столице открылась выставка графики.

- В экспозиции планируется представить более 40 редких графических листов из фондов музея, созданных в XVIII–XIX вв.: архитектурные и видовые пейзажи Санкт-Петербурга, портреты императоров и видных государственных деятелей, гравюры исторического жанра, - приводит Крымская газета сообщение Симферопольского художетсвенного музея.

Выставку можно посетить во вторник с 11.30 до 20:00 (вход до 19.30), в остальные дни она работает с 09.00 до 17.30 (вход до 17.00). Понедельник - выходной. Вход платный, с ценами можно ознакомиться на официальном сайте музея.

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