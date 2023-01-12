В Крыму первый пациент прошел нейрореабилитацию с применением виртуальной реальности

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В Крыму впервые провели нейрореабилитацию с применением виртуальной реальности. Ее прошел пациент, перенесший инсульт, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

В Республиканскую больницу имени Н.А. Семашко поступил пациент, перенесший инсульт. Он не мог говорить и самостоятельно передвигаться.

– Кроме стандартного курса медицинской реабилитации, благодаря оснащению нашего отделения современнейшим оборудованием мы смогли впервые оказать высокотехнологичную медицинскую помощь - нейрореабилитацию с применением виртуальной реальности, – приводит пресс-служба слова главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава РК Анны Дворниченко.

Пациент занимался на специальном тренажере, способствующем восстановлению когнитивных и двигательных функций. Оборудование закупили в 2022 году по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Реабилитационная терапия проводится посредством взаимодействия пациента с видеоигровым дисплеем, побуждающим его повторять движения части тела.

Кроме того, с пациентом ежедневно занимались логопед, медицинский психолог, врач физической и реабилитационной медицины и методист по ЛФК. Проводились физиопроцедуры, массаж.

Спустя 17 дней пациента выписали. К моменту выписки его речь стала четче, он снова мог ходить самостоятельно.

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