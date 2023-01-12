Три пешехода погибли на дорогах Крыма с начала года

С 16 по 26 января Госавтоинспекция Крыма проводит мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!», основная цель которого – профилактика и пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пешеходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Республике Крым зарегистрировано 12 ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

– В текущем году на территории Республики Крым зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в которых три человека погибли, девять получили различные травмы, – говорится в сообщении.

С 16 по 26 января Госавтоинспекция Крыма проводит мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!», основная цель которого – профилактика и пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пешеходов.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50