В Крыму пропал 29-летний житель Сакского района

Анатолий Тонконог. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разыскивают молодого мужчину.

- Пропал Тонконог Анатолий Александрович 29 лет (1993 года рождения), село Наташино, Сакский район, - такой пост появился в паблике «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым».

Ориентировка на пропавшего появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В ориентировке указано, что с 11 января 2023 года местонахождение крымчанина неизвестно.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Анатолий Тонконог был одет в темно-синюю куртку и темно-серые штаны.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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