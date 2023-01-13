В Севастополе местные жители нашли в мусорном баке мину времен войны

Фото: 92.mchs.gov.ru

В Севастополе в мусорный контейнер на улице Гоголя неизвестный выбросил мину в времен войны. Нарушителя сейчас ищут.

Фото: 92.mchs.gov.ru

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю, находку, на которую наткнулись местные жители, идентифицировали как минометную мину советского производства ММ-82. Снаряд аккуратно достали и увезли в безопасное место, где он будет уничтожен.

Фото: 92.mchs.gov.ru

- Работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. На данный момент компетентными органами рассматриваются обстоятельства, при которых опасный артефакт военного времени оказался в мусорном баке, устанавливается личность правонарушителя, - говорится в сообщении.

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