Крым вошел в число лидеров среди регионов РФ по количеству аттестованных экскурсоводов

Обязательной аттестация для экскурсоводов станет с 1 июля 2023 года, что, несомненно, повысит качество оказываемых услуг Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крым занял первое место в рейтинге регионов России по количеству аттестованных экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Как сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики, уже аттестовано более 120 человек.

- Более 1500 экскурсоводов должны получить бейджи к лету этого года, - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, обязательной аттестация станет с 1 июля 2023 года. Для прохождения аттестации необходимо подать заявление через Госуслуги и выполнить задания перед аттестационной комиссией. В случае, если экзамен сдан успешно, экскурсовод вносится в соответствующий реестр, получает аттестат и аттестационный бейдж.

Пройти аттестацию необходимо до 1 июля 2023 года. Подробную информацию можно узнать здесь.

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