Из-за сообщений с угрозами в Керчи снова эвакуировали школы

Учебные заведения проверяют правоохранители. Архивное фото.

Из школ Керчи эвакуировали учащихся из-за сообщений о минировании. Информацию об этом КП-Крым подтвердили в керченском горсовете.

- Да, поступила информация относительно школ, - отметили в горсовете.

В родительских чатах учителя написали, что отпустили детей домой. Сейчас учебные заведения проверяют правоохранители.

Напомним, уже вторая эвакуация школ в Керчи на этой неделе. 9 января из-за сообщений с угрозами также были прерваны уроки. Школы проверили спецслужбы, тревога оказалась ложной.

Волна лжеминирований не утихает в Крыму с конца февраля 2022 года.

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