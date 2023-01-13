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НовостиОбщество13 января 2023 7:45

Из-за сообщений с угрозами в Керчи снова эвакуировали школы

Это уже вторая эвакуация за неделю
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Учебные заведения проверяют правоохранители. Архивное фото.

Учебные заведения проверяют правоохранители. Архивное фото.

Из школ Керчи эвакуировали учащихся из-за сообщений о минировании. Информацию об этом КП-Крым подтвердили в керченском горсовете.

- Да, поступила информация относительно школ, - отметили в горсовете.

В родительских чатах учителя написали, что отпустили детей домой. Сейчас учебные заведения проверяют правоохранители.

Напомним, уже вторая эвакуация школ в Керчи на этой неделе. 9 января из-за сообщений с угрозами также были прерваны уроки. Школы проверили спецслужбы, тревога оказалась ложной.

Волна лжеминирований не утихает в Крыму с конца февраля 2022 года.

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