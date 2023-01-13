В Крыму на утро 13 января выявили 24 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 24 новых случая заболевания COVID-19, за все время - 210 939. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Также за минувшие 24 часа были госпитализированы с инфекцией 5 человек, с начала пандемии- 62 709. Выздоровели за минувшие сутки от ковида 22 человека, с начала пандемии - 203 690.

Летальных исходов в республике от ковида за сутки не выявлено.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 13 января на территории города Севастополя выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 97 450. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 4 человека. Выписаны 6 пациентов. На данный момент в больницах находятся 42 пациента, из них 35 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в городе от ковида умер 1 человек в возрасте 88 лет.

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