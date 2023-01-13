В Севастополе двое ранее судимых парней разрисовали парапет каменной лестницы

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю
В Севастополе задержаны двое молодых людей 17 и 20 лет, разрисовавших парапет каменной лестницы. Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу-герою, ранее парней уже судили за кражи и угон автомобиля.
Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю
- Молодые люди с целью развлечения решили нанести маркером черного цвета различные надписи на парапете каменной лестницы вблизи жилого дома, тем самым осквернили ее. С места совершения преступления подозреваемые скрылись в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.
Парней быстро вычислили и задержали. Против них возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Им грозит арест до трех месяцев, либо штраф до 40 тысяч рублей.
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