Аксенов: Крым уже идет по пути предложенной Володиным конфискации имущества за дискредитацию ВС РФ

Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал предложение председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в отношении имущества тех, кто покинул Россию, но продолжает оскорблять страну, ее граждан и армию.

Ранее Володин предложил дополнить Уголовный кодекс нормами о конфискации имущества граждан, покинувших страну, за действия, попадающие под реабилитацию нацизма, экстремизм и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

– Полностью поддерживаю предложение о внесении в УК пункта о конфискации имущества у негодяев, которые, сидя за бугром, поливают грязью нашу страну и нашу армию, но при этом до сих пор продолжают получать доходы в России. <...> Замечу, что Крым уже идет по этому пути, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава Крыма подчеркнул, что эти граждане «всем обязаны стране, которую подло предали, в ненависти к которой теперь соревнуются, чтобы угодить новым хозяевам».

– По сути, это паразиты, а паразитов надо вытравливать. Пусть их подкармливают и содержат новые хозяева, – добавил Аксенов.

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