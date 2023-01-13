Под Симферополем инспекторы ДПС задержали пьяного водителя такси

Для прохождения теста на алкоголь мужчину доставили в медучреждение. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым/скриншот из видео

В поселке Гвардейское Симферопольского района сотрудниками ГИБДД задержан нетрезвый таксист, ехавший на вызов.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, полицейские обратили на мужчину внимание, когда тот ехал по встречной полосе, петляя в разные стороны.

- Поведение 31-летнего мужчины, находящегося за рулем, указывало на то, что он пребывает в состоянии опьянения. Однако таксист сообщил, что он выполняет заказ и едет за клиентами, - говорится в сообщении.

На месте пройти тест на алкоголь задержанный отказался. Для экспертизы его направили в медучреждение, где мужчина продолжил вести себя вызывающе и грубил врачам.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Нарушителю грозит штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50