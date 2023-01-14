Погода на 14 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

Выходные можно провести на свежем воздухе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 января на Крымском полуострове пройдет спокойно - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Ожидается сухая погода. Ночью заморозки до - 3°, днем на южном побережье и в предгорных районах воздух прогреется до +9…+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +7…+9°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Днем тепло +6…+8°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +7…+9°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +2…+5°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Керчи +4…+6°, восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Феодосии +2…+4°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +1…+3°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +1…+2°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Армянске +1…+4°, восточный ветер 1-3 7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +7…+11°.

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