В Симферополе 16 января отключат свет на 20 улицах и 5 переулках

Свет исчезнет на время. Фото: архив КП

16 января отдельные районы Симферополя останутся на несколько часов без света. Электричество отключат на 20 улицах и 5 переулках, одном проспекте и проезде.

- Перебои в электроснабжении запланированы с 8.00 до 17.00, - сообщили в ГУП РК «Крымэнерго», отметив, что отключение произойдет из-за ремонта электросетей.

Где в Симферополе не будет электричества:

- улицы Кубанская, 1а, 2-8 ; Мазанская, 2-12 ; Нижнегорская, 1-26; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2, 8, 1-35 ; Таманская, 2-32 , 1-27; 8 Марта, 22-134А , 37-169/45 ; Красноармейская, 14, 36; Инге, 7-11 ; Лесная, 26-64 , 25-59 ; Родниковая, 44-56 , 41-53 ; Герцена, 2/13; Гоголя, 72-88 , 73-83 ; Спера, 17-33/35 ; Дзюбанова, 12-36 , 15-39 ; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Битумная, 80-144 , 65-91;

- проспект Победы, 211Б, 211К, 213-243, 290, 312;

- переулки Артиллерийский, 2-16 , 1-9 ; Петровский, 1-7 ; Скифский, 2-16 , 1-11 ; Морской, 12, 14, 13-23 ; Нижнегорский, 1, 2, 4;

- проезд Линейный, 19А.

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