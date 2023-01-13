В Симферополе 13 января состоялась Рождественская Архиерейская елка

Фото: Государственный академический музыкальный театр/Vk

13 января в Государственном академическом музтеатре Крыма состоялась традиционная Рождественская Архиерейская елка, организованная Симферопольской и Крымской епархией совместно с Советом министров РК.

Как сообщается на официальной странице театра «‎ВКонтакте», в концерте приняли участие старший, младший составы и выпускники ансамбля «Петропавловская песня», детская школа балета «Lil Ballerine», вокально-хоровая студия «Крымские жемчужины».

- Архиерейскую елку посетили учащиеся воскресных школ, которые достигли в минувшем году особых успехов в учебе, команды знатоков православной культуры телеклуба «Зерно истины», православные следопыты, ученики православных гимназий, - говорится в сообщении.

По завершении концерта юные зрители получили подарки от организаторов мероприятия.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50