В Джанкое на Аллее Славы установили мемориальные плиты двум погибшим в ходе СВО бойцам

Фото: телеграм-канал главы администрации Джанкоя Игоря Ивина

Сегодня, 13 января, в Джанкое на Аллее Славы состоялась церемония открытия мемориальных плит двум военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции – ефрейтору Константину Щербине и старшему сержанту Владимиру Самойлову. Об этом сообщил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.

– Открытие мемориальных плит – один из шагов, направленных на увековечивание памяти наших земляков, и, в обязательном порядке, мемориальные плиты будут установлены на Аллее Славы каждому нашему погибшему герою, – написал Ивин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Черноморском районе открыли памятную доску в честь сотрудника ОМОН «Беркут» прапорщика полиции Александра Иванкова. Он героически погиб во время выполнения задач специальной военной операции.

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