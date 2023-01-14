В Симферопольском районе Крыма установят памятник героям СВО

Эскизный проект мемориала в Гвардейском. Фото: Денис Кратюк/Tg

В Симферопольском районе Республики Крым планируют увековечить память участников специальной военной операции.

- В Гвардейском будет установлен памятник воинам, погибшим в ходе специальной военной операции, - такое сообщение появилось в Telegram-канале главы администрации Симферопольского района Дениса Кратюка.

Руководитель района отметил, что возведение монумента запланировали на 58-ом внеочередном заседании Гвардейского сельского совета, где сразу же определили и место его установки.

- Мемориал возведут на Аллее Славы в поселке городского типа Гвардейское, а его открытие приурочат к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - отметил Денис Кратюк.

Деньги на памятники выделят из бюджета, также будут приниматься и добровольные пожертвования.

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