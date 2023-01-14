В Севастополе укравшему спиртное и колбасу грозит 2 года тюрьмы

Полиция задержала злоумышленника. Фото: архив КП

Севастопольская полиция задержала подозреваемого в покушении на хищение товаров из супермаркета.

- В одном из супермаркетов Севастополя мужчина пытался похитить бутылку алкоголя, колбасу, носки, крем для лица, дезодорант и ополаскиватель для рта, - сообщили в пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Правонарушитель сначала складывал продукцию в корзину для товаров, а затем переложил в свой пакет и хотел дать деру, но попал в поле зрения секьюрити.

Товары на сумму более 2,5 тысяч рублей вернули в магазин, а 61-летнего злоумышленника сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Нахимовскому району доставили в отделение.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ - «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы, - отметили в ведомстве.

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