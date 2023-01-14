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НовостиЗдоровье14 января 2023 8:34

В Крыму за сутки выявили 21 случай заболевания коронавирусом

Зафиксирован 1 летальный исход
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Для защиты от ковида можно сделать прививку.

Для защиты от ковида можно сделать прививку.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Минздрав Крыма обнародовал официальные данные по коронавирусной инфекции за истекшие сутки. Медики Республики Крым зафиксировали 21 случай заболевания ковидом.

Статистика на 14 января 2023. Фото: Минздрав РК/Tg

Статистика на 14 января 2023. Фото: Минздрав РК/Tg

- Госпитализировали 12 заболевших, а всего за время пандемии стационарное лечение прошли 62 721 человек.

Врачи, таблетки и микстуры смогли вернуть здоровье 6 заболевшим, общее количество выздоровевших – 203 696.

Но к огромному сожалению, коронавирусная инфекция лишила жизни одного заболевшего. Всего же на территории Республики Крым произошло 5 415 летальных случаев - медицина не всегда может помочь тем, кто заразился и заболел COVID-19.

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