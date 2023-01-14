В Симферополе 14 января отключат воду на 10 улицах

Воду отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 января часть Симферополя, а именно 10 улиц плюс прилегающие окрестности, останется без воды.

- Временные перебои с водоснабжением произойдут из-за ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения на улице Бориса Хохлова, 169 в Симферополе, - сообщили пресс-службе ГУП Республики Крым «Вода Крыма».

И так, примерно до 17. 00 будет ограничено водоснабжение на улицах Зои Рухадзе, Бориса Хохлова, Любови Шевцовой, Олега Кошевого, Туркенича, Ульяны Громовой, Александра Матросова, Ивана Голубца, Владимира Дацуна, Генерала Родионова. Пересохнут краны и на прилегающих улицах и переулках.

Для жителей столицы Крыма, которые не успели сделать запасы живительной влаги, организовали подвоз питьевой воды по двум адресам:

с 10.00 до 12.00 на улице Г. Родионова, 17;

с 12.00 до 14.00 на перекрестке улиц Симферопольская и Любови Шевцовой.

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