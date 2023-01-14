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НовостиОбщество14 января 2023 14:59

Причудливые сосульки и застывший прибой: в Керчи обледенела набережная

Морозы держали в оцепенении город почти неделю
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Разбиваясь о бетонную набережную, волны застывали на морозе

Разбиваясь о бетонную набережную, волны застывали на морозе

Фото: Юлия МАРКИНА

Морозы, которые почти неделю держали в оцепенении Керчь, украсили городскую набережную белоснежными узорами. Во время шторма мощные волны разбивались о парапет и застывали, словно по мановению волшебной палочки Снежной королевы.

Местами набережная покрылась слоем льда

Местами набережная покрылась слоем льда

Фото: Юлия МАРКИНА

Причудливых форм сосульки, обледеневшие ворота водной станции и ледяные «грибы» под ногами создают завораживающий зимний пейзаж. При том, что снега этой зимой керчане еще не видели.

Обледеневшие ворота водной станции

Обледеневшие ворота водной станции

Фото: Юлия МАРКИНА

Несмотря на уже плюсовую температуру днем (всего 0+2 градуса), «королевство льда» пока не сдает свои позиции - ночью столбики термометров продолжают опускаться ниже нуля.

Лед под ногами напоминает замерзшие шампиньоны

Лед под ногами напоминает замерзшие шампиньоны

Фото: Юлия МАРКИНА

Но уже в ближайшее время в Керчи прогнозируют существенное потепление.

Голодные чайки кружат над водой, выпрашивая еду у похожих

Голодные чайки кружат над водой, выпрашивая еду у похожих

Фото: Юлия МАРКИНА

А пока горожане продолжают наслаждаться сказочным зрелищем и делают шикарные фото на фоне зимнего моря.

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