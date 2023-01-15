Погода на 15 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 7 градусов

В Евпатории переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 января на Крымском полуострове пройдет спокойно - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В воскресенье погодой на полуострове «командует» юго-западная периферия антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +3…+5°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Днем тепло +5…+7°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +6…+7°, юго-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

В Евпатории 0…+3°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +1…+2°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

В Феодосии 0…+1°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +1…+2°, восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Джанкое 0…+2°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

В Армянске 0…+1°, восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +6…+10°.

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